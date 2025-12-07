На Бали арестована порнозвезда, "прославившаяся" самым массовым групповым сексом

Полиция Индонезии задержала на острове Бали звезду фильмов для взрослых Бонни Блю и 17 мужчин по подозрению в съемках порнографического контента. Стражей порядка вызвал бдительный сосед.

В ходе рейда в студии, расположенной в районе Бадунг, были обнаружены видеокамеры, презервативы, средства для смазки, носители данных, таблетки "Виагры" и приспособленный для съемок автомобиль с красноречивым названием Bangbus.

26-летняя актриса, настоящее имя которой – Тиа Биллинджер, и еще три члена ее съемочной группы переданы иммиграционной полиции для выдворения из Индонезии. Еще 14 человек, граждане Австралии в возрасте от 24 до 49 лет, были допрошены в качестве свидетелей и отпущены.

Бонни Блю специализируется в основном на съемках порнографических видео с юношами, только достигшими совершеннолетия. В январе 2025 года она заявила, что за 12 часов вступила в интимные отношения с 1057 мужчинами, что является мировым рекордом.

В июне ее страница на платформе OnlyFans, публикующей в основном контент для взрослых, была заблокирована после того, как девушка анонсировала свой новый проект: "контактный зоопарк для взрослых". Ее должны были посадить в клетку, после чего каждый желающий смог бы заняться с ней сексом. Это вызвало возмущение в порноиндустрии как поощрение культуры изнасилования.