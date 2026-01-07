Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1414-й день войны

Минобороны РФ 7 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Кияница, Кондратовка и Храповщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Волчанские Хутора, Покаляное, Рясное и Терновая Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Грушевка, Нечволодовка Харьковской области, Пришиб, Татьяновка и Яцковка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Никифоровка, Николаевка, Резниковка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новый Донбасс, Торецкое, Удачное, Шиловка Донецкой Народной Республики, Гавриловка, Ленинское и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 425 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Буран". Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Горькое, Жовтневое, Зализничное, Зеленое и Риздвянка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие и пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Орехов Запорожской области, Львово и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108035 беспилотных летательных аппаратов, 644 зенитных ракетных комплекса, 26976 танков и других боевых бронированных машин, 1637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32435 орудий полевой артиллерии и минометов, 51068 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).