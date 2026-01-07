Франция и Великобритания направят войска в Украину для обеспечения мира

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о направлении в Украину французских и британских военных в случае заключения мира с Россией.

"Это важная часть наших обязательств по долгосрочной поддержке Украины, юридический фундамент для присутствия наших сил на ее территории, обеспечения безопасности воздушного и морского пространств, восстановления украинской армии в будущем", – заявил Стармер.

Документ был подписан в Париже на саммите "коалиции желающих", в котором приняли участие представители более чем 30 стран, а также Евросоюза и NATO. США представляли специальный представитель президента Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Союзники приняли "Парижскую декларацию" по вопросу о гарантиях для Украины. Речь идет о создании механизма наблюдения за прекращением огня под руководством США, обязательств поддержать Украину в случае нового российского нападения, создании многонациональных сил, которые будут развернуты как в Украине, так и в соседних странах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые заявил о возможном участии в этих силах ФРГ. Он подчеркнул, что германские солдаты не будут направлены в Украину – контингент развернут на территории соседних стран, входящих в NATO. Он также призвал Зеленского препятствовать выезду из Украины молодых мужчин, которые должны проходить службу в армии.