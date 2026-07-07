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Мир

Мать из Айдахо, утверждавшая, что ее дети умерли от вакцины, подозревается в двойном убийстве

США
Суд
время публикации: 07 июля 2026 г., 11:37 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 11:38
Мать из Айдахо, утверждавшая, что ее дети умерли от вакцины, подозревается в двойном убийстве
AP Photo/Ted S. Warren

Жительнице штата Айдахо Андрее Шоу, заявлявшей, что ее 18-месячные близнецы умерли в мае 2025 года в результате вакцинации, предъявлены обвинения в двойном преднамеренном убийстве. Шоу – активистка групп, выступающих против прививок.

23-летняя женщина была задержана несколько дней назад и предстала перед коллегией присяжных. В случае признания виновной ей угрожает пожизненное заключение. Сумма установленного судьей залога – два миллиона долларов.

"Она отвергает все обвинения, которые государство не сможет доказать. Мы будем защищать ее, вложив сердце и душу", сообщил адвокат Шоу Джо Филисетти.

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