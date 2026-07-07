Мать из Айдахо, утверждавшая, что ее дети умерли от вакцины, подозревается в двойном убийстве

Жительнице штата Айдахо Андрее Шоу, заявлявшей, что ее 18-месячные близнецы умерли в мае 2025 года в результате вакцинации, предъявлены обвинения в двойном преднамеренном убийстве. Шоу – активистка групп, выступающих против прививок.

23-летняя женщина была задержана несколько дней назад и предстала перед коллегией присяжных. В случае признания виновной ей угрожает пожизненное заключение. Сумма установленного судьей залога – два миллиона долларов.

"Она отвергает все обвинения, которые государство не сможет доказать. Мы будем защищать ее, вложив сердце и душу", сообщил адвокат Шоу Джо Филисетти.