Мать из Айдахо, утверждавшая, что ее дети умерли от вакцины, подозревается в двойном убийстве
время публикации: 07 июля 2026 г., 11:37 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 11:38
Жительнице штата Айдахо Андрее Шоу, заявлявшей, что ее 18-месячные близнецы умерли в мае 2025 года в результате вакцинации, предъявлены обвинения в двойном преднамеренном убийстве. Шоу – активистка групп, выступающих против прививок.
23-летняя женщина была задержана несколько дней назад и предстала перед коллегией присяжных. В случае признания виновной ей угрожает пожизненное заключение. Сумма установленного судьей залога – два миллиона долларов.
"Она отвергает все обвинения, которые государство не сможет доказать. Мы будем защищать ее, вложив сердце и душу", сообщил адвокат Шоу Джо Филисетти.