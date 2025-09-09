Обвиняемый в убийстве Тупака заявил, что заказчиком "за миллион" был Diddy
Американское издание USA Today со ссылкой на материалы уголовного дела пишет, что Дуэйн Дэвис, обвиняемый по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, утверждает: заказчиком был продюсер и рэпер Шон Комбс, известный также как Diddy. По его словам, Diddy предложил 1 миллион долларов за убийство Тупака.
Адвокаты Комбса отвергают эти обвинения. Сам он не привлекался к ответственности по делу об убийстве Тупака. Обвинение по этому делу предъявлено Дэвису.
В сентябре 2023 года полиция Лас-Вегаса произвела арест в рамках расследования убийства рэпера Тупака Шакура, которое произошло в 1996 году. Был задержан 60-летний наркоторговец Дуэйн Дэвис, известный также как Киф Ди.
Тупак Шакур – один из наиболее влиятельных рэп-исполнителей в истории, чье творчество оказало огромное влияние на развитие и популяризацию хип-хопа.
Тупак Шакур погиб в сентябре 1996 года в возрасте 25 лет. Автомобиль, в котором находился музыкант, был обстрелян из другой машины. Он получил множество ранений и через шесть дней умер в больнице.
Ранее в рамках расследования убийства Тупака Шакура арестов не производилось. Дэвис фигурировал в деле как свидетель. В 2018 году он утверждал, что находился в автомобиле, из которого велась стрельба – но заявлял, что стрелял его племянник Орландо Андерсон, с которым у Тупака был конфликт. Андерсона убили в 1998 году, до этого он категорически отрицал причастность к смерти Шакура.