x
06 октября 2025
|
последняя новость: 23:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2025
|
06 октября 2025
|
последняя новость: 23:26
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Белый дом: Трамп надеется на быстрое освобождение заложников, чтобы перейти к следующим пунктам плана

Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 06 октября 2025 г., 23:04 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 23:04
Белый дом: Трамп надеется на быстрое освобождение заложников, чтобы перейти к следующим пунктам плана
AP Photo/ Evan Vucci

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя проходящие в Египте опосредованные переговоры между Израилем и ХАМАСом, заявила, что президент Дональд Трамп надеется, что быстрое освобождение оставшихся заложников придаст импульс для реализации остальных аспектов его плана.

"Вы видели, как все стороны этого конфликта согласились с необходимостью прекращения войны и согласились с планом из 20 пунктов, предложенным Трампом. Это невероятное достижение, и администрация прилагает усилия для того, чтобы как можно быстрее продвинуться вперед", – сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что приоритеты президента остаются прежними: обеспечение прекращения огня и освобождение заложников.

Кэролайн Ливитт уклонилась от ответа на вопрос о крайних сроках для переговоров. "Я не хочу проводить тут красную черту. Конечно, очень важно сделать это быстро. Как считает команда президента, важно ускориться, освободить заложников и перейти к следующему этапу, который заключается в обеспечении прочного и стабильного мира в Газе, а также гарантировать, что Газа больше не будет угрожать безопасности Израиля или США", – заявила она.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

Штаб семей похищенных порекомендовал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

ХАМАС требует вывести танки, чтобы связаться с удерживающими заложников группировками
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 октября 2025

Президент Трамп: "Первый этап переговоров будет завершен уже на нынешней неделе"