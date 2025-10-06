Белый дом: Трамп надеется на быстрое освобождение заложников, чтобы перейти к следующим пунктам плана

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя проходящие в Египте опосредованные переговоры между Израилем и ХАМАСом, заявила, что президент Дональд Трамп надеется, что быстрое освобождение оставшихся заложников придаст импульс для реализации остальных аспектов его плана.

"Вы видели, как все стороны этого конфликта согласились с необходимостью прекращения войны и согласились с планом из 20 пунктов, предложенным Трампом. Это невероятное достижение, и администрация прилагает усилия для того, чтобы как можно быстрее продвинуться вперед", – сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что приоритеты президента остаются прежними: обеспечение прекращения огня и освобождение заложников.

Кэролайн Ливитт уклонилась от ответа на вопрос о крайних сроках для переговоров. "Я не хочу проводить тут красную черту. Конечно, очень важно сделать это быстро. Как считает команда президента, важно ускориться, освободить заложников и перейти к следующему этапу, который заключается в обеспечении прочного и стабильного мира в Газе, а также гарантировать, что Газа больше не будет угрожать безопасности Израиля или США", – заявила она.