x
07 сентября 2025
|
последняя новость: 06:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 сентября 2025
|
07 сентября 2025
|
последняя новость: 06:31
07 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Patriot 2.0". В Массачусетсе начата масштабная операция против нелегальных мигрантов

Нелегалы
США
время публикации: 07 сентября 2025 г., 05:38 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 05:50
"Patriot 2.0". В Массачусетсе начата масштабная операция против нелегальных мигрантов
AP Photo/Michael Casey

Администрация США начала операцию "Patriot 2.0" против нелегальных мигрантов в Массачусетсе, которая осуществляется силами иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Ожидается, что операция продлится несколько недель.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) подчеркивает, что депортации будут подлежать прежде всего мигранты с криминальным прошлым.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 августа 2025

The Insider: десятки человек были депортированы 27 августа из США в Россию
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июня 2025

Трамп объявил о призыве 2000 нацгвардейцев на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе