"Patriot 2.0". В Массачусетсе начата масштабная операция против нелегальных мигрантов

Администрация США начала операцию "Patriot 2.0" против нелегальных мигрантов в Массачусетсе, которая осуществляется силами иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Ожидается, что операция продлится несколько недель.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) подчеркивает, что депортации будут подлежать прежде всего мигранты с криминальным прошлым.