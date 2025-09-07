"Patriot 2.0". В Массачусетсе начата масштабная операция против нелегальных мигрантов
время публикации: 07 сентября 2025 г., 05:38 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 05:50
Администрация США начала операцию "Patriot 2.0" против нелегальных мигрантов в Массачусетсе, которая осуществляется силами иммиграционной и таможенной полиции (ICE).
Ожидается, что операция продлится несколько недель.
Министерство внутренней безопасности США (DHS) подчеркивает, что депортации будут подлежать прежде всего мигранты с криминальным прошлым.