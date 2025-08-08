Совбез ООН соберется на экстренное заседание в связи с решением кабинета министров Израиля

В субботу, 9 августа, по инициативе Великобритании Совет Безопасности ООН соберется на специальное экстренное заседание в связи с решением кабинета министров Израиля "взять под контроль город Газа".

Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил: "7 октября ХАМАС похитил британских граждан вместе с сотнями израильтян. Если бы сегодня пятьдесят британцев удерживались в секторе Газы террористами, правительство Великобритании тоже не сидело бы сложа руки. Израиль не прекратит действовать до тех пор, пока все заложники не вернутся домой и не будет обеспечена безопасность наших граждан, это наш долг".