x
08 декабря 2025
|
последняя новость: 11:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2025
|
08 декабря 2025
|
последняя новость: 11:17
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Петербурге основатель сервиса igooods Григорий Кунис приговорен к штрафу за донат ФБК

Россия
Судебные решения
время публикации: 08 декабря 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 11:19

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал основателя сервиса доставки продуктов igooods Григория Куниса по делу о финансировании ФБК, сообщает "Интерфакс".

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Учитывая срок содержания под стражей, суд смягчил штраф до 350 тысяч рублей. Кунис освобожден из-под стражи в зале суда", – говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2021-2022 годах Григорий Кунис перечислил 3500 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), признанному в России экстремистским и запрещенным. Таким образом размер штрафа в 100 раз больше доната.

Российские СМИ писали, что Кунис признал вину.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 июля 2025

В Петербурге арестован основатель сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис