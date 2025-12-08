В Петербурге основатель сервиса igooods Григорий Кунис приговорен к штрафу за донат ФБК

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал основателя сервиса доставки продуктов igooods Григория Куниса по делу о финансировании ФБК, сообщает "Интерфакс".

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Учитывая срок содержания под стражей, суд смягчил штраф до 350 тысяч рублей. Кунис освобожден из-под стражи в зале суда", – говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2021-2022 годах Григорий Кунис перечислил 3500 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), признанному в России экстремистским и запрещенным. Таким образом размер штрафа в 100 раз больше доната.

Российские СМИ писали, что Кунис признал вину.