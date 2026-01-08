Рубио проведет переговоры с представителями Дании и Гренландии, в ЕС не исключают отправки войск

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе он планирует встретиться с представителями Дании. Согласно датским заявлениям, в ней примут участие и представители Гренландии.

После операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп вновь обратил внимание на Гренландию, обладание которой, по его словам, необходимо для обеспечения безопасности США. В заявлении Белого дома говорилось о возможности применения военной силы для захвата острова.

В то же время Рубио в беседе с конгрессменами сказал, что администрация намерена выкупить остров у Дании. 7 октября, общаясь с журналистами, он напомнил, что еще в первую каденцию Трамп говорил о необходимости установление контроля над Гренландией. "И он не первый президент США, который об этом думал", – добавил госсекретарь.

Инициатива Трампа вызвала возмущение среди европейских лидеров. Она ставит NATO перед сложной дилеммой: как реагировать на нападение ведущей страны альянса на одного из своих союзников по этому блоку.

Как пишет издание Politico, в Европе осознают, что заявления Трампа – не просто декларация, они отражают его оперативные планы, и нужно быть готовым к прямой конфронтации с США Ведется судорожная работа над тем, чтобы остановить американского лидера.

Среди возможных вариантов: найти компромисс, который Трамп мог бы представить как свой успех, значительно увеличить европейские финансовые вливания в Гренландию, чтобы стимулировать ее остаться в составе Дании, начать тарифную войну с США.

Еще один вариант – направить в Гренландию войска, чтобы помочь Дании в защите острова. В Европе признают, что, если дело дойдет до вооруженного вторжения, американцы возьмут верх, эта мера направлена на сдерживание: цена операции может стать для США слишком высокой, впрочем, как и для Европы.