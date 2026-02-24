x
Израиль

Конфликт из-за парковки в Иерусалиме: мужчина получил удар ножом, его сын избит дубиной

Криминал в арабском секторе
Полиция
Иерусалим
время публикации: 24 февраля 2026 г., 12:21 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 12:21
Конфликт из-за парковки в Иерусалиме: мужчина получил удар ножом, его сын избит дубиной
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция завершила расследование драки в Иерусалиме, в ходе которой были тяжело травмированы двое мужчин. Обвинительные заключения поданы против двух братьев, жителей арабского квартала столицы в возрасте 40 и 38 лет.

По данным обвинительного заключения, конфликт, начавшийся из-за спора по поводу парковки, быстро перерос в драку. Один из обвиняемых ударил пострадавшего ножом, его брат в этот момент напал на сына пострадавшего, избивая его дубиной по лицу.

В суд подана просьба о продлении содержания обоих обвиняемых под стражей до завершения судебного разбирательства.

