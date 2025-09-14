x
14 сентября 2025
последняя новость: 11:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
14 сентября 2025
14 сентября 2025
последняя новость: 11:03
14 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В ходе протестов в Непале погибли более 70 человек

Погибшие
Азия
Акции протеста
время публикации: 14 сентября 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 11:07
В ходе протестов в Непале погибли более 70 человек
AP Photo/Prakash Timalsina

Правительство Непала объявило, что в ходе столкновений во время протестов против планов властей блокировать соцсети и против коррупции погибли 72 человека, около 200 получили ранения и травмы.

Судя по имеющимся данным, речь идет о погибших 8-9 сентября.

Сведения о пострадавших не совпадают с публиковавшимися ранее данными минздрава Непала, который сообщал о 1338 травмированных.

На прошлой неделе правительство Непала заблокировало 26 платформ социальных сетей, включая Facebook, X и YouTube, из-за отказа компаний зарегистрироваться в Непале. Решение властей привело к массовым акциям протеста и столкновениям демонстрантов с полицией.

Были подожжены здание парламента страны и резиденция премьера, разграблены дома министров.

Индийские СМИ писали о задействовании армейских вертолетов для эвакуации министров.

Власти объявляли комендантский час.

Доступ к соцсетям в Непале был временно заблокирован, а затем – восстановлен.

Было объявлено об отставке премьер-министрп Непала Кхадги Прасада Шармы Оли.

Временно исполняющей обязанности премьер-министра стала экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки. По ее словам, временное правительство Непала, формирующееся после отставки Шармы Оли, не останется у власти в стране дольше шести месяцев.

