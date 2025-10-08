Направленная Трампом Национальная гвардия прибыла в Чикаго

Сотни бойцов Национальной гвардии Техаса прибыли на военную базу в окрестностях Чикаго, чтобы оказать содействие борьбе администрации против нелегальной иммиграции. Чикаго – один из городов, которые президент США Дональд Трамп распорядился взять под федеральный контроль.

Решение направить войска было принято 4 октября, после того, как в Чикаго было совершено нападение на сотрудников иммиграционной службы (ICE). Их машины были протаранены несколькими автомобилями. Пограничники ранили одну из участниц нападения – вооруженную женщину.

Трамп назвал третий по величине город США "военной зоной". "Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие в американских городах", – сообщила представительница Белого дома Эбигейл Джексон, добавив, что губернатор Иллинойса, демократ Джей Роберт Прицкер, отказался пресечь беззаконие.

Власти города обратились в суд, однако окружная судья Эйприл Перри отказалась выносить запрет на развертывание войск, пока дело не будет рассмотрено по существу. Тем временем мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал указ, запрещающим ICE действовать на объектах, находящихся в муниципальной собственности.