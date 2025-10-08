x
08 октября 2025
|
последняя новость: 15:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 15:10
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Направленная Трампом Национальная гвардия прибыла в Чикаго

Дональд Трамп
Нелегалы
время публикации: 08 октября 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 14:41
Направленная Трампом Национальная гвардия прибыла в Чикаго
AP Photo/Erin Hooley

Сотни бойцов Национальной гвардии Техаса прибыли на военную базу в окрестностях Чикаго, чтобы оказать содействие борьбе администрации против нелегальной иммиграции. Чикаго – один из городов, которые президент США Дональд Трамп распорядился взять под федеральный контроль.

Решение направить войска было принято 4 октября, после того, как в Чикаго было совершено нападение на сотрудников иммиграционной службы (ICE). Их машины были протаранены несколькими автомобилями. Пограничники ранили одну из участниц нападения – вооруженную женщину.

Трамп назвал третий по величине город США "военной зоной". "Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие в американских городах", – сообщила представительница Белого дома Эбигейл Джексон, добавив, что губернатор Иллинойса, демократ Джей Роберт Прицкер, отказался пресечь беззаконие.

Власти города обратились в суд, однако окружная судья Эйприл Перри отказалась выносить запрет на развертывание войск, пока дело не будет рассмотрено по существу. Тем временем мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал указ, запрещающим ICE действовать на объектах, находящихся в муниципальной собственности.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 октября 2025

После нападения на сотрудников ICE Трамп направил войска в Чикаго
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 сентября 2025

Трамп введет Национальную гвардию в Мемфис