08 октября 2025
08 октября 2025
08 октября 2025
08 октября 2025
Мир

В Мадриде при реконструкции обрушилось здание, есть жертвы

Испания
время публикации: 08 октября 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 13:59
В Мадриде при реконструкции обрушилось здание, есть жертвы
AP Photo/Manu Fernandez

Четыре человека погибли в центре Мадрида при частичном обрушении проходящего реновацию многоэтажного здания. Еще три человека пострадали, один из них был доставлен в больницу с переломами.

Погибшие – строительные рабочие из Ганы, Гвинеи и Эквадора, а также архитектор. Их тела были извлечены из-под развалин шестиэтажного здания, в котором после реконструкции должна была открыться четырехзвездочная гостиница. К поисково-спасательным работам были привлечены собаки.

Что стало причиной обрушения, на данном этапе неизвестно. Начато расследование. На данном этапе инцидент квалифицируется как несчастный случай на строительном объекте. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда сообщил, что вся документация проекта находится в полном порядке.

