Мир

Трамп введет Национальную гвардию в Мемфис

Дональд Трамп
время публикации: 16 сентября 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 11:18
Президент Дональд Трамп в присутствии сенатора Марши Блэкберн, сенатора Билла Хагерти подписал меморандум «Восстановление закона и порядка в Мемфисе»
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении подразделений Национальной гвардии в город Мемфис. По его словам, это сделано в целях борьбы с преступностью по просьбе губернатора Теннеси Билла Ли.

"Мемфис страдает от чудовищного уровня преступности, с которой не могут справиться местные власти. Ситуация в одном из исторических городов США отчаянная. Судя по данным ФБР, в 2024 году Мемфис занял первое место по числу насильственных преступлений на душу населения", – отмечается в меморандуме.

Помимо Национальной гвардии, будут задействованы другие федеральные структуры: ФБР, министерство внутренней безопасности, иммиграционная служба, Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и вооружений, служба маршалов США.

По словам Трампа, оперативная группа, создаваемая в Мемфисе, будет работать по образцу действующей в Вашингтоне, которую он назвал очень успешной. В дальнейшем планируется взять под федеральный контроль такие города как Чикаго, Сент-Луис и Новый Орлеан.

