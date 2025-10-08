ФБР расследует взломы сетей ведущих юрфирм США

ФБР расследует серию взломов сетей ведущих юридических фирм США, за которыми, по данным источников The New York Times, могут стоять китайские хакеры.

В публикации сообщается: фирма Williams & Connolly уведомила клиентов о проникновении в часть ее ИТ-систем. Масштаб ущерба и перечень затронутых данных не раскрываются. В ФБР комментариев не дают.

Как отмечает Reuters, под прицел хакеров могли попасть более десятка других юридических и технологических компаний. Речь идет об интересе к конфиденциальным материалам и корпоративной информации.