08 октября 2025
Мир

ФБР расследует взломы сетей ведущих юрфирм США

Расследование
США
Хакеры
Китай
время публикации: 08 октября 2025 г., 05:44 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 05:52
ФБР расследует взломы сетей ведущих юрфирм США
AP Photo/Charlie Neibergall

ФБР расследует серию взломов сетей ведущих юридических фирм США, за которыми, по данным источников The New York Times, могут стоять китайские хакеры.

В публикации сообщается: фирма Williams & Connolly уведомила клиентов о проникновении в часть ее ИТ-систем. Масштаб ущерба и перечень затронутых данных не раскрываются. В ФБР комментариев не дают.

Как отмечает Reuters, под прицел хакеров могли попасть более десятка других юридических и технологических компаний. Речь идет об интересе к конфиденциальным материалам и корпоративной информации.

