Вопреки запрету полиции в центре Берлина прошла пропалестинская демонстрация

Полиция Берлина запретила 7 октября, в годовщину нападения ХАМАСа на Израиль, проведение пропалестинской акции на Александерплац в центре столицы. Но несмотря на запрет, сотни демонстрантов собрались на площади.

Антонина Ямин, корреспондент израильского 12-го телеканала, находящаяся в Берлине, передает, что кроме привычных лозунгов "От реки до моря", "Слава героям", участники акции скандировали: "Ялла! Ялла! Интифада" ("Вперед! Интифада!") и "7 октября - это новая победа".

Сайт Berliner Morgenpost пишет, что более тысячи полицейских находились в течение дня в центре Берлина. Полиция через мегафоны призвала демонстрантов покинуть площадь. Несколько человек, отказавшихся подчиняться, были задержаны. В районе площади временно закрыты входы на станцию метро "Александерплац".

Сайт Stern.de пишет, что после неоднократных просьб разойтись полиция применила водометы.