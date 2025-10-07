x
07 октября 2025
07 октября 2025
07 октября 2025
07 октября 2025
Мир

Вопреки запрету полиции в центре Берлина прошла пропалестинская демонстрация

время публикации: 07 октября 2025 г., 22:28 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 22:28
Вопреки запрету полиции в центре Берлина прошла пропалестинская демонстрация
Sp Photo / Christoph Soeder

Полиция Берлина запретила 7 октября, в годовщину нападения ХАМАСа на Израиль, проведение пропалестинской акции на Александерплац в центре столицы. Но несмотря на запрет, сотни демонстрантов собрались на площади.

Антонина Ямин, корреспондент израильского 12-го телеканала, находящаяся в Берлине, передает, что кроме привычных лозунгов "От реки до моря", "Слава героям", участники акции скандировали: "Ялла! Ялла! Интифада" ("Вперед! Интифада!") и "7 октября - это новая победа".

Сайт Berliner Morgenpost пишет, что более тысячи полицейских находились в течение дня в центре Берлина. Полиция через мегафоны призвала демонстрантов покинуть площадь. Несколько человек, отказавшихся подчиняться, были задержаны. В районе площади временно закрыты входы на станцию метро "Александерплац".

Сайт Stern.de пишет, что после неоднократных просьб разойтись полиция применила водометы.

