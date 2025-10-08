x
08 октября 2025
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 18:09
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Италии выдвинут законопроект о запрете паранджи и никаба в общественных местах

Италия
время публикации: 08 октября 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 17:50
В Италии выдвинут законопроект о запрете паранджи и никаба в общественных местах
AP Photo/Alessandra Tarantino

Правящая партия Италии представила законопроект, запрещающий женщинам носить накидки, полностью закрывающие лицо, – такие как никаб и бурка. Законопроектом предусмотрен штраф в размере от 300 до 3000 евро. Об этом сообщает агентство ANSA.

Согласно тексту закона, опубликованному итальянскими СМИ, ношение одежды, скрывающей лицо, будет запрещено в общественных местах, школах, университетах, магазинах и государственных учреждениях. Исключения предусмотрены только для случаев, связанных со здоровьем, безопасностью или профессиональной необходимостью.

Авторы законопроекта из коалиции премьера Джорджи Мелони утверждают, что его цель – борьба с культурной сегрегацией, религиозным экстремизмом и ненавистью на религиозной почве. Издания ANSA, Corriere della Sera, TGCOM24 и Open.online отмечают, что законопроект вызвал бурные дебаты в обществе, его противники обвиняют политиков в ограничении свободы вероисповедания.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 октября 2025

В МУС подан иск против премьер-министра Италии, она обвиняется в причастности к "геноциду" в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 октября 2025

По соображениям безопасности израильская команда отказалась от участия в 3 велогонках в Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 сентября 2025

Власти Италии призывают "флотилию Сумуда" передать груз для Газы на Кипре
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 сентября 2025

"Покончить с израильским терроризмом": массовые пропалестинские манифестации в Италии