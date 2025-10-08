В Италии выдвинут законопроект о запрете паранджи и никаба в общественных местах

Правящая партия Италии представила законопроект, запрещающий женщинам носить накидки, полностью закрывающие лицо, – такие как никаб и бурка. Законопроектом предусмотрен штраф в размере от 300 до 3000 евро. Об этом сообщает агентство ANSA.

Согласно тексту закона, опубликованному итальянскими СМИ, ношение одежды, скрывающей лицо, будет запрещено в общественных местах, школах, университетах, магазинах и государственных учреждениях. Исключения предусмотрены только для случаев, связанных со здоровьем, безопасностью или профессиональной необходимостью.

Авторы законопроекта из коалиции премьера Джорджи Мелони утверждают, что его цель – борьба с культурной сегрегацией, религиозным экстремизмом и ненавистью на религиозной почве. Издания ANSA, Corriere della Sera, TGCOM24 и Open.online отмечают, что законопроект вызвал бурные дебаты в обществе, его противники обвиняют политиков в ограничении свободы вероисповедания.