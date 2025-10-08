x
08 октября 2025
08 октября 2025
08 октября 2025
последняя новость: 11:58
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

В МУС подан иск против премьер-министра Италии, она обвиняется в причастности к "геноциду" в Газе

Война с ХАМАСом
МУС
Италия
время публикации: 08 октября 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 10:52
В МУС подан иск против премьер-министра Италии, она обвиняется в причастности к "геноциду" в Газе
AP Photo/Alessandra Tarantino

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что против нее и еще двух членов правительства поданы иски в Международный уголовный суд по обвинению в причастности к "геноциду палестинского народа".

Другие обвиняемые – министр обороны Гвидо Крозетто и министр иностранных дел Антонио Таяни. Мелони также заяаила: она полагает, что иск направлен также против главы итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", за иском, поданным 1 октября стоит пропалестинская группа активистов. Подписи под документом поставили 50 человек, в числе которых – профессора юриспруденции, другие юристы, а также общественные деятели.

"Поддерживая правительство Израиля, в особенности – поставляя ему смертоносное оружие, правительство Италии становится причастным к геноциду и тяжким военным преступлениям и преступлениям против человечности, направленных против палестинцев", – говорится в иске.

