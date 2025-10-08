Прокуратура: член Верховного суда России прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг

Представитель Генеральной прокуратуры РФ заявил на заседании Останкинского районного суда, что председатель Союза судей России, бывший член Верховного суда Виктор Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг. Судья полностью отрицает обвинения.

"Момотов решил использовать свой статус и неприкосновенность для прикрывания своих активов. Прикрывать было что – это не только гостиницы, но и противоправная деятельность, а именно оказание интим-услуг, почасовых комнат и саун", – цитирует слова прокурора РИА Новости.

Прокуратура требует изъять в государственную собственность активы судьи, которые составляют около девяти миллиардов рублей. В первую очередь речь идет о сети гостиниц Marton, которыми, как утверждается, Момотов владеет через подставных лиц. Именно в этих гостиницах и оказывались секс-услуги.

Информированный источник рассказал агентству ТАСС, что к созданию и развитию бизнеса были причастны членами ОПГ "Покровские" Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко. Номинальным владельцем сети Marton был предприниматель Андрей Марченко, также связанный с преступным миром.