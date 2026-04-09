09 апреля 2026
Мир

Почетный консул Украины в Доминиканской республике лишилась поста за откровенные фото в кокошнике

Украина
время публикации: 09 апреля 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 11:16
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Министерство иностранных дел Украины приняло решение о лишении звания почетного консула в Доминиканской Республике бывшей модели Виктории Якимовой, снявшейся в откровенной фотосессии в кокошнике - традиционном российском головном уборе.

Посол Украины на Кубе, рекомендовавший назначить Якимову почетным консулом, отозван на родину, сообщает "Украинская правда".

МИД Украины подчеркивает, что почетные консулы не являются ни членами дипломатического корпуса, ни сотрудниками министерства. Они не получают зарплаты от Украины и не представляют страну на политической арене.

Якимова была назначена почетным консулом в конце марта. Практически сразу "всплыли" ее проблемные фотосессии, что стало афронтом для министерства иностранных дел Украины.

