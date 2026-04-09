МИД Великобритании: Ливан должен быть включен в соглашение о прекращении огня

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что удары Израиля по Ливану наносят "тяжелый ущерб" договоренностям о перемирии и конфликт должен быть прекращен, чтобы не допустить дестабилизации соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

"Мы хотим, чтобы Ливан был включен в соглашение о прекращении огня, – заявила она в эфире Times Radio. – Мы хотим расширить действие соглашения на Ливан, поскольку в противном случае ситуация дестабилизирует весь регион. Эскалация, которую мы наблюдали со стороны Израиля вчера, нанесла серьезный урон, и мы хотим видеть прекращение боевых действий".

Израиль, в свою очередь, заявил, что вчерашние авиаудары планировались в течение нескольких недель и были направлены против "Хизбаллы".