Верховный суд России объявил "экстремистской" правозащитную организацию "Мемориал"

Верховный суд России по иску минюста объявил "экстремистской" исследовательскую и правозащитную организацию "Мемориал" и запретил ее деятельность в РФ.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Минюст обратился с иском в суд в конце марта 2026 года. В нем он требовал запретить и признать экстремистским "международное общественное движение" "Мемориал".

"Мемориал" появился в конце 1980-х годов как организация по исследованию политических репрессий, напоминает "Медуза".

Одним из ее организаторов был академик Андрей Сахаров. Вскоре "Мемориал" стал крупнейшим центром по исследования политических репрессий в СССР и современной России, который также занимался защитой прав человека.

В конце 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал". Верховный суд РФ принял аналогичное решение в отношении "Международного Мемориала". Ликвидацию инициировала прокуратура, обвинившая организации в том, что они нарушили закон об "иностранных агентах". В мае 2023 года в Женеве была учреждена международная ассоциация "Мемориал" – ее участниками стали 15 организаций ликвидированного Верховным судом РФ "Международного Мемориала". Власти РФ в 2026 году объявили эту организацию "нежелательной".