США: подозреваемый в убийстве 23-летней украинской беженки признан недееспособным

Психиатры признали недееспособным 35-летнего Декарлоса Брауна-младшего, подозреваемого в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в вагоне трамвая в американском городе Шарлотт в августе 2025 года.

Адвокаты Брауна представили в суд округа Мекленбург результаты психиатрической освидетельствования, проведенного в декабре в больнице округа Гранвилль. Медики постановили, что он непригоден для судебного разбирательства.

Окончательное решение о недееспособности должен принять суд. Отметим, что против Брауна выдвинуты обвинения в убийстве первой степени, и ему грозит смертная казнь. Еще одна статья обвинения – насильственные действия на транспорте, повлекшие за собой смерть.

Согласно материалам дела, убийца подошел к сидевшей в вагоне девушке три удара ножом, а затем скрылся. Убийство вызвало большой общественный резонанс. С призывом жестоко покарать преступника выступил и президент США Дональд Трамп.

"Я увидел чудовищное видео, на котором прекрасная, талантливая молодая украинская беженка, недавно переехавшая в Шарлотту с семьей, чтобы спастись от ужасов войны в своей стране, убита в метро "животным", которое, будь у нас в стране Сильный Закон и Порядок, никогда не оказалось бы на свободе и не смогло бы совершить это чудовищное преступление", – написал он, возложив ответственность на стоящих у власти в штате демократов.