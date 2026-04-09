Кадыров отказался посылать чеченцев на войну с Израилем и США

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на русском и арабском языках в официальном телеграмм-канале пост, в котором сообщил, что чеченцы не будут воевать на стороне Ирана против США и Израиля.

"В сети распространяется информация, что якобы чеченские подразделения готовы выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев. Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля", – пишет он.

"Они нападают и на наших братьев. Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним "но" – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива", – цитирует российского политика "Медуза".

Кадыров сообщил, что находится в братских отношениях с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. "Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта", – добавил он.