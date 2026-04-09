09 апреля 2026
|
последняя новость: 15:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В московской редакции "Новой газеты" проходит обыск

Россия
Оппозиция
время публикации: 09 апреля 2026 г., 14:36 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 14:42
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Сотрудники российских силовых структур пришли с обыском в московскую редакцию "Новой газеты". На данном этапе нет информации, что стало причиной этих действий.

Обыск в здании в Потаповском переулке начался в полдень по местному времени, его ведут сотрудники спецслужб в масках. В редакции заперты сотрудники издания. Адвокатов к ним не пускают.

"Новая газета" издается с 1993 года, ее сооснователем стал бывший президент СССР Михаил Горбачев. Известна правозащитной деятельностью и оппозиционной направленность. Ее главный редактор Дмитрий Муратов удостоен Нобелевской премии мира.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook