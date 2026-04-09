В московской редакции "Новой газеты" проходит обыск

Сотрудники российских силовых структур пришли с обыском в московскую редакцию "Новой газеты". На данном этапе нет информации, что стало причиной этих действий.

Обыск в здании в Потаповском переулке начался в полдень по местному времени, его ведут сотрудники спецслужб в масках. В редакции заперты сотрудники издания. Адвокатов к ним не пускают.

"Новая газета" издается с 1993 года, ее сооснователем стал бывший президент СССР Михаил Горбачев. Известна правозащитной деятельностью и оппозиционной направленность. Ее главный редактор Дмитрий Муратов удостоен Нобелевской премии мира.