Беспилотник армии РФ атаковал пассажирский автобус в пригороде Херсона, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

По данным украинских властей, в результате атаки два человека погибли и 16 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя удар, заявил: "Вот так Россия "хочет мира". Атака по обычному автобусу в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских".