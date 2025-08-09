x
09 августа 2025
Мир

Беспилотник армии РФ атаковал пассажирский автобус в пригороде Херсона

Война в Украине
время публикации: 09 августа 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 14:13
Беспилотник армии РФ атаковал пассажирский автобус в пригороде Херсона
Iranian Army via AP

Беспилотник армии РФ атаковал пассажирский автобус в пригороде Херсона, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

По данным украинских властей, в результате атаки два человека погибли и 16 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя удар, заявил: "Вот так Россия "хочет мира". Атака по обычному автобусу в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских".

