Мир

МИД РФ отменил рекомендацию воздерживаться от посещения Израиля

Россия
Израиль
время публикации: 09 августа 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 13:45
МИД РФ отменил рекомендацию воздерживаться от посещения Израиля
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МИД РФ отменил свои рекомендации для россиян не посещать Израиль, это сделано на фоне "относительной стабилизации" ситуации.

"Благодаря нормализации обстановки на Ближнем Востоке ранее введенные ограничения на путешествия российских граждан в Израиль сняты", – заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Однако россиянам, находящимся в Израиле, он настоятельно посоветовал не посещать приграничные с Сирией и Ливаном регионы, а также "окрестности сектора Газа". В МИД РФ рекомендовали воздержаться от поездок в Йемен, Ливан, Ливию, Сирию и Судан, сообщило ТАСС.

Мир
