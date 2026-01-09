x
09 января 2026
Мир

Израильтянин, летевший в Умань и сделавший остановку в Румынии, будет депортирован из страны

Израиль
Иудея и Самария
Европейский Союз
Румыния
время публикации: 09 января 2026 г., 20:53 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 20:53
Израильтянин, летевший в Умань и сделавший остановку в Румынии, будет депортирован из страны
Nati Shohat/FLASH90

Житель регионального совета Мате-Биньямин, летевший в Умань (Украина) и сделавший остановку в Румынии, будет депортирован из страны вследствие санкций, наложенных Евросоюзом на поселенцев из Иудеи и Самарии.

Власти Румынии уведомили мужчину, что он обязан покинуть страну ближайшим рейсом в Израиль – в субботу. Однако из-за его религиозных убеждений и после вмешательства депутата Кнессета Амита Халеви ("Ликуд"), израильтятнину разрешили дождаться рейса, который вылетит из Румынии во вторник.

Мир
