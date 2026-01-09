Стрельба в Орегоне: полиция уверяет, что следила за "нелегалом из Венесуэлы"

8 января в восточной части Портленда (Орегон) федеральные агенты открыли огонь по автомобилю возле больницы Adventist Health .

Были ранены два человека – мужчина и женщина. По данным The Guardian, мужчина получил ранение в ногу, а женщина – в грудь. Раненые покинули место стрельбы, но через несколько минут вызвали помощь из жилого сектора неподалеку. Полиция Портленда наложила жгут одному из пострадавших до приезда медиков. Оба раненых госпитализированы и, по последним данным властей штата, живы.

Министерство внутренней безопасности заявило, что агенты пытались остановить машину с "нелегальным мигрантом из Венесуэлы", предположительно связанным с бандой "Трен де Арагуа". Агенты утверждают, что открыли огонь, когда водитель попытался их сбить.

Мэр Портленда Кит Уилсон и городской совет призвали ICE (подразделение иммиграционной и таможенной службы США) немедленно прекратить все операции в городе до завершения расследования. Мэр заявил: "Прошли те времена, когда мы могли верить федеральному правительству на слово".