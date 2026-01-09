Федеральная операция в Орегоне, ранены мужчина и женщина

В Портленде (штат Орегон) мужчина и женщина получили огнестрельные ранения в ходе инцидента с участием федеральных силовиков и были доставлены в местную больницу.

По данным министерства внутренней безопасности США (DHS), стрельбу открыл сотрудник пограничной службы США, не являющейся подразделением иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Согласно версии DHS, агенты пытались остановить автомобиль в рамках "целенаправленной" операции, при этом пассажир машины был целью задержания. В какой-то момент водитель "превратил автомобиль в оружие", после чего агент произвел "оборонительные" выстрелы. Причем задержать раненых удалось не сразу.

Расследование ведет ФБР. Местная полиция сообщила, что не участвовала в стрельбе и подключилась уже после поступления сигнала о раненых.