Мир

Вице-премьер Украины: ВС РФ атаковали два гражданских судна в Черном море

Война в Украине
время публикации: 09 января 2026 г., 21:52 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 22:22
Вице-премьер Украины: ВС РФ атаковали два гражданских судна в Черном море
Телеграм-канал Алексея Кулебы

Вооруженные силы РФ атаковали два гражданских судна в Черном море в Одесской области, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

Возле порта Одесса Россия атаковала сухогруз под флагом Коморских островов, в который загружали сою. В результате атаки погиб член экипажа, гражданин Сирии.

В районе порта Черноморск российский дрон попал в гражданское судно, шедшее под флагом Сент-Китса и Невиса. Судно перевозило зерно. Судно после удара осталось на ходу и направилось в ближайший порт.

