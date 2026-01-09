Вице-премьер Украины: ВС РФ атаковали два гражданских судна в Черном море

Вооруженные силы РФ атаковали два гражданских судна в Черном море в Одесской области, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

Возле порта Одесса Россия атаковала сухогруз под флагом Коморских островов, в который загружали сою. В результате атаки погиб член экипажа, гражданин Сирии.

В районе порта Черноморск российский дрон попал в гражданское судно, шедшее под флагом Сент-Китса и Невиса. Судно перевозило зерно. Судно после удара осталось на ходу и направилось в ближайший порт.