09 ноября 2025
09 ноября 2025
Мир

Блэкаут в Киеве и Харькове в результате российских атак на подстанции, питающие АЭС

Война в Украине
Украина
время публикации: 09 ноября 2025 г., 17:41
Блэкаут в Киеве и Харькове в результате российских атак на подстанции, питающие АЭС
AP Photo/Efrem Lukatsky

В субботу 8 ноября Россия нанесла один из самых мощных ударов по энергосистеме Украины с начала войны, после массированного обстрела Киева и Харькова ракетами и беспилотниками-камикадзе в обоих городах произошли масштабные отключения электричества.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы двух электростанций, снабжавших электроэнергией Киев и Харьков.

"Укрэнерго" сообщает, что в большинстве районов подача электричества уже восстановлена, однако график веерных отключений сохранится еще минимум на двое суток.

Украина в ответ нанесла удары по российским объектам энергетической инфраструктуры, атаковав энергетические объекты в Воронежской и Белгородской областях.

