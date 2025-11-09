В США правозащитники требуют раскрыть данные о применении израильского шпионского ПО

Американские правозащитники подали в федеральный суд Нью-Йорка иск по Закону о свободе информации с требованием к министерству внутренней безопасности (DHS), иммиграционной службе (ICE) и погранслужбе раскрыть документы об использовании ими программного обеспечения для взлома мобильных устройств, разработанных израильскими компаниями Paragon (Graphite) и Cellebrite.

В качестве истцов выступают Center for Constitutional Rights и Just Futures Law. Иск зарегистрирован 30 октября 2025 года в Южном округе Нью-Йорка. Израильские СМИ сообщают об этом иске сегодня, 9 ноября.

По словам истцов, речь о закупках, внутренних инструкциях и практике применения Paragon и Cellebrite при иммиграционном надзоре – включая вероятность доступа к переписке в зашифрованных мессенджерах и изъятие данных с устройств мигрантов и активистов. Истцы подчеркивают, что ведомства не предоставили запрошенные материалы в административном порядке, что и стало основанием для иска.

Контракт ICE с Paragon Solutions на 2 миллиона долларов был подписан в конце 2024 года, но при администрации Байдена попал под stop-work из-за президентского указа 2023 года, ограничивающего использование коммерческого шпионского ПО. В начале осени 2025 года, уже при администрации Трампа, стоп-ордер был снят.

В настоящее время иск находится на рассмотрении. Истцы добиваются ускоренного раскрытия документов.