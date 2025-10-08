МИД Израиля обвинил Францию в попытке сорвать реализацию "плана Трампа"

В четверг, 9 октября, в Париже должна состояться встреча министров иностранных дел европейских и арабских государств, на которой будет обсуждаться план управления Газой в переходный период. Глава МИД Израиля обвинил Макрона в попытке сорвать реализацию "плана Трампа".

В заявлении, опубликованном Гидеоном Сааром 8 октября, говорится, что "инициатива Франции, разработанная за спиной Израиля в чувствительный момент переговоров в Шарм аш-Шейхе, является ненужной и вредной, как и предыдущая идея".

Израильский министр подчеркнул, что Париж пытается использовать так называемую "Нью-йоркскую декларацию" – документ, принятый Генассамблеей ООН в сентябре по инициативе Франции и Саудовской Аравии, – чтобы придать ему политическое значение, сопоставимое с "планом Трампа". По словам главы МИД, включение декларации в повестку предстоящей конференции в Париже свидетельствует о попытке "сорвать реализацию плана Трампа" и отвлечь внимание от внутренних проблем французского руководства.

Реакция Иерусалима последовала после публикации Reuters о предстоящей встрече в Париже и о том, что в ней планирует принять участие госсекретарь США Марко Рубио.

МИД Израиля предупредил, что любые политические или территориальные договоренности, касающиеся Газы, не будут иметь силы без согласия Иерусалима. "Израиль не согласится на интернационализацию конфликта", – подчеркнул министр.