Ближний Восток

ХАМАС согласился вернуть всех живых заложников и попросил отложить возвращение тел погибших

Война с ХАМАСом
Заложники
Дональд Трамп
ХАМАС
Израиль
время публикации: 08 октября 2025 г., 23:54 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 23:54
ХАМАС согласился вернуть всех живых заложников и попросил отложить возвращение тел погибших
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Высокопоставленный источник в ХАМАСе заявил телеканалу "Аль-Джазира", что террористическая группировка согласилась вернуть всех живых заложников за один раз и попросила отложить возвращение погибших израильтян "до прояснения ситуации на местах".

Собеседник телеканала отметил, что посредники попросили завершить переговоры в течение пятницы. По его словам, посредники отнеслись с пониманием к просьбе ХАМАСа о предоставлении карт вывода израильских войск и о том, чтобы ЦАХАЛ покинул города до освобождения заложников.

Источник сообщил, что Дональд Трамп намерен лично объявить об окончании войны в Газе.

