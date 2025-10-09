CNN: Белый дом готовится объявить о подписании соглашения между Израилем и ХАМАСом

Высокопоставленный источник в Белом доме сообщил CNN, что президент Дональд Трамп, как ожидается, вскоре опубликует пост в социальной сети Truth Social, в котором объявит о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газы.

Это сообщение поступило после того, как во время пресс-конференции президент США Дональд Трамп получил записку от государственного секретаря Марко Рубио, после чего заявил, что он должен уйти: "Я только что получил записку о том, что мы близки к сделке на Ближнем Востоке. Скоро я буду нужен в другой комнате, поэтому отвечу еще на несколько вопросов и уйду".

Трамп также сообщил журналистам, что, вероятно, в ближайшие дни он вылетит в Египет, где проходят переговоры.

По информации AP, в записке, переданной Марко Рубио Дональду Трампу, содержалась просьба одобрить текст для публикации в социальной сети Truth Social о заключении соглашения между Израилем и ХАМАС.

Тем временем источник в ХАМАСе заявил телеканалу "Аль-Маядин", что делегация ХАМАСа согласилась на условия соглашения, и оно будет подписано в четверг, 9 октября.

В интервью телеканалу "Аль-Джазира" представитель ХАМАСа сообщил, что террористическая группировка согласилась вернуть всех живых заложников за один раз и попросила отложить возвращение погибших израильтян "до прояснения ситуации на местах". Собеседник телеканала отметил, что посредники попросили завершить переговоры в течение пятницы. По его словам, посредники отнеслись с пониманием к просьбе ХАМАСа о предоставлении карт вывода израильских войск и о том, чтобы ЦАХАЛ покинул города до освобождения заложников.

Согласно арабским источникам, в настоящее время ожидается ответ Израиля. Остающиеся разногласия касаются списка освобождаемых из израильских тюрем террористов.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передал, что ожидается, что подписание соглашения между Израилем и ХАМАСом состоится 9 октября в 12:00.