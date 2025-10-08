СМИ о переговорах в Шарм аш-Шейхе: соглашение может быть достигнуто до конца недели

Израильские СМИ сообщают о прогрессе на переговорах в Шарм аш-Шейхе, 11-й и 12-й телеканалы со ссылкой на свои источники передали, что первая часть сделки может быть подписана до пятницы, а в начале следующей недели может начаться освобождение заложников.

Журналист Амит Сегаль в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кешет-12" сообщил, что его источники в Израиле считают, что соглашение по первому этапу сделки может быть достигнуто в течение 24-36 часов.

По словам его собеседников, ХАМАС передал Израилю информацию о 20 живых заложниках, и начал розыск тел погибших израильтян. В Израиле сомневаются, что удастся найти тела всех похищенных.

Источники Сегаля также сообщили, что Израиль обязался освободить террористов после того, как ХАМАС освободит всех заложников.

Амит Сегаль со ссылкой на свои источники сообщил, что отход из Газы будет осуществляться в соответствии с планом Трампа, возможно, с небольшими поправками. В любом случае, ЦАХАЛ будет контролировать большую часть сектора, и будет блокировать районы, в которых находятся боевики ХАМАСа.

Журналист 12-го телеканала Дана Вайс сообщила, что президент Дональд Трамп планирует приехать в Египет на подписание соглашения. Возможно, он приедет в Шарм аш-Шейх в пятницу.

Гали Коэн, корреспондент телеканала "Кан-11", процитировала зарубежного дипломата, который говорил о значительном прогрессе на переговорах. Собеседник израильской журналистки сказал, что посредники поставили перед собой цель – добиться соглашения по первому этапу сделки до ближайшей пятницы. Посредники пытаются также решить, как обеспечить продолжение сделки после первого этапа.

В сообщениях 11-го и 12-го телеканалов отмечалось, что на данный момент остаются несколько "незакрытых вопросов": "карта вывода ЦАХАЛа" из сектора Газы и список палестинских террористов, которые будут освобождены из израильских тюрем в рамках сделки.

Издание Axios опубликовало статью Барака Равида о том, что официальные лица в США, Израиле и Катаре настроены оптимистично и считают, что соглашение о прекращении войны в Газе может быть подписано до конца этой недели. Два источника в Белом доме подтвердили, что на переговорах достигнут значительный прогресс и соглашение может быть заключено в течение "нескольких дней".