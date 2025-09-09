В Германии спасли пожилого мужчину, который четыре дня провел в запертом лифте
время публикации: 09 сентября 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 11:32
В Оснабрюке (земля Нижняя Саксония, Германия) спасли мужчину примерно 75 лет, который в течение четырех дней был заперт в лифте своего частного дома, не имея доступа ни к воде, ни к еде, ни к телефону, сообщает Tagesspiegel.
В операции по спасению этого человека участвовали его сын, полиция и профессиональные спасатели.
В настоящее время состояние пожилого мужчины оценивается как удовлетворительное.
Инцидент произошел в конце июня – начале июля, но о нем стало официально известно только на этой неделе.
Следствием было установлено: в лифте из-за перегоревшего предохранителя не работала кнопка экстренного вызова.
Мужчину спасли, благодаря тому, что его сын, который долгое время не мог дозвониться до отца, поднял тревогу и обратился в полицию.