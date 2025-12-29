Важное изменение в продлении "синих бумаг" для граждан Украины: без права на работу

На фоне продления коллективной защиты от депортации для граждан Украины лишь до конца марта 2026 года и рассылки находящимся в Израиле украинским гражданам приглашений на встречу для урегулирования статуса просителей убежища, появляются и другие тревожные признаки значительных изменений миграционной политики Израиля в отношении граждан сражающегося против российского вторжения государства.

Как отметил адвокат Алекс Зернопольский на основе работы со своими клиентами, граждане Украины, подававшие прошение на соискание статуса беженца, начали получать по итогам собеседования в МВД несколько измененные "синие бумаги": бланк остается синим, вот только в нем подчеркивается, что его обладатель не имеет права работать в Израиле.

Таким образом, граждане Украины, живущие в Израиле, по сути лишаются возможности зарабатывать себе на жизнь, а работодатели, которые возьмут на работу людей с такими визами 2А5, могут быть подвергнуты санкциям.

Граждане Украины, которые подавали прошения на соискание статуса беженца, стали получить по итогам собеседования в МВД вот такие бумаги. Они по-прежнему синие, но только БЕЗ возможности работать, а те работодатели, которые возьмут на работу таких обладателей 2А5, могут быть подвергнуты санкциям.

"Данное решение МВД идет в разрез с правами граждан Украины, находящихся в Израиле под коллективной защитой до 31.03.2026. И конечно оно имеет шансы для опротестования в судебном порядке. Но это уже совсем другая история", – подчеркивает Зернопольский, рекомендуя получившим приглашение на собеседование в МВД в Бней-Браке по вопросу соискания статуса беженца не приходить на эту встречу. При этом он подчеркивает, что опасаться депортации, вне зависимости от явки или неявки, до окончания коллективной защиты нет оснований.