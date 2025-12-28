МВД комментирует SMS гражданам Украины: такие сообщения отправлены соискателям из всех стран

Управление регистрации населения и миграции в дни праздника Ханука продлило статус коллективной защиты от депортации для граждан Украины, находящихся в Израиле более 90 дней – однако не на год и не на полгода, как ожидалось, а всего на три месяца, до 31 марта.

Параллельно с этим, многие граждане Украины получили от МВД SMS-сообщения о назначенной за них встрече в отделении МВД в Бней-Браке (вне зависимости от того, в каком городе фактически проживают получатели) – они должны явиться на встречу в указанное в этом сообщении время для "дальнейшего рассмотрения их просьбы о предоставлении статуса беженца". При этом важно отметить, что большинство получивших сообщения не подавали документы на получение "синей бумаги".

Война в Украине идет уже три года, и в большинстве стран режим коллективной защиты от депортации (или аналогичный ему) продлили на существенно большие, чем Израиль, сроки: в Евросоюзе он продлен до марта 2027 года, в Великобритании – на два года, в США – на полгода.

Newsru.co.il обратились в министерство внутренних дел за уточнениями о продлении коллективной защиты от депортации и по поводу разосланных гражданам Украины в Израиле SMS-сообщений: мы указали, что получившие приглашение "урегулировать статус беженца" люди не подавали просьбу о предоставлении этого статуса, и они продолжают находиться в Израиле в статусе туристов.

Мы также попросили уточнить, обязательна ли явка по этой "повестке": ведь сложно поспорить, что слоты для встреч людям выделялись, судя по множеству образцов сообщений, автоматически, и проживающие в значительном отдалении от Бней-Брака приглашенные обязаны явиться к восьми часам утра, что многим может быть очень затруднительно.

К сожалению, ответ от Управления регистрации населения и миграции мы получили с более чем недельным опозданием, после праздников – и через несколько дней после официального сообщения о продлении на три месяца коллективной защиты от депортации. И иначе как "отпиской" этот ответ назвать сложно.

"В соответствии с инструкцией по процедурам в отношении просителей статуса беженца и в рамках процесса регистрации всем просителям, включая выходцев из Украины, были разосланы сообщения посредством SMS. В этих сообщениях их просят явиться в отделение в Бней-Браке с целью регистрации, идентификации и приема просьбы". Никаких более уточнений и никаких ответов на прямые вопросы, равно как и никаких упоминаний о продлении коллективной защиты.

В Израиле, по разным данным, находится от 20 тысяч до 26 тысяч граждан Украины, прибывших с начала полномасштабного российского вторжения. SMS-сообщения с приглашением явиться в Управление регистрации населения и миграции получили не все: как предполагает адвокат Алекс Зернопольский, приглашение в специализированное по делам беженцев отделение в Бней-Браке получили те, кто ранее заполнял анкету для МВД, предполагая, что речь идет просто о способе учета граждан. "По факту оказалось, что эти формы трактуются как подача заявки на соискание статуса беженца", – отмечает адвокат.

Что же делать гражданам Украины, получившим приглашения? Обязаны ли они приезжать на назначенную встречу? Чем грозит неявка? И не менее тревожный вопрос: чем грозит приезд на эту встречу – о которой сам человек, собственно, и не просил? Мы попросили Алекса Зернопольского прокомментировать эти моменты.

"Рассылка уведомлений – попытка проведения принудительных собеседований, которые инициированы с целью закрытия дел без их рассмотрения по существу, чтобы после завершения коллективной защиты, активировать решения о депортации соискателей в массовом порядке, – полагает Зернопольский. – И если вы не хотите таких последствий, посещать отделение не стоит. Опасаться депортации, вне зависимости от явки или неявки, до окончания коллективной защиты нет оснований. Если же соискатель действительно подавал заявку на статус беженца, например, с помощью адвоката, то стоит обратиться к нему же для сопровождения подготовки к визиту в отделение".

"В своих рекомендациях мы обычно опираемся на инструкции и другие нормативные акты. Но иногда приходится действовать в вакууме, вопреки отсутствию информации из официального источника, так как МВД отказывается комментировать свои действия, – признал адвокат. – Вопрос, продлят ли коллективную защиту после марта, остается открытым, но судя по тому, что мы видим, вполне могут и не продлить, даже если возвращение украинцев на родину нельзя будет считать безопасным и возможным. Гражданам Украины, находящимся в Израиле, уже сейчас нужно искать иные варианты легализации в стране, если есть заинтересованность в том, чтобы продлить свое пребывание. Какие есть альтернативные способы легализации? Если у иностранца есть романтические отношения с гражданином или постоянным жителем Израиля, если дети иностранца граждане или постоянные жители Израиля, если есть еврейские корни, но нет необходимых документов. У большинства таких дел будет успешный результат при правильной подготовке".

"Более сложные процессы – гуманитарные случаи, которые не укладываются в существующие инструкции, – продолжил Алекс Зернопольский. – Например, в связи с утратой имущества и иной связи со страной исхода, при наличии интеграции в израильское общество. По сути мы сейчас имеем вполне реальный шанс создавать прецеденты, которые ранее были бы невозможны. Безусловно, такие дела ведутся довольно долго, но пока иностранец находится в процессе, его, в том числе, можно защитить от депортации".

Адвокат также подчеркнул: если вы планируете получить статус в Израиле в качестве члена семьи или по другим обстоятельствам – не стоит ждать конца марта, заниматься подготовкой к открытию дела нужно именно сейчас. "Потому что каждый кейс требует сбора пакета документов, без которых невозможно открытие и/или ведение дела, а на это могут уйти недели и месяцы, которыми стоит воспользоваться, пока вы находитесь в Израиле легально", – заключил Зернопольский.