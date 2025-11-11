В Кнессете обсудили изменение инструкции о гражданстве "четвертому поколению"

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре под председательством депутата Гилада Карива обсудила во вторник, 11 ноября, недавние изменения инструкций МВД о предоставлении гражданства несовершеннолетним правнукам евреев или детям супругов репатриантов от предыдущих отношений.

В сообщении комиссии подчеркивается, что благодаря запросу комиссии, поданному еще до заседания, министерство внутренних дел было вынуждено вновь изменить спорные формулировки.

Согласно действующим правилам, по прибытии в Израиль правнуки евреев – так называемое "четвертое поколение" – с родителями обращаются в Управление регистрации народонаселения, чтобы получить статус А-5 (временный житель Израиля). После трех лет пребывания в этом статусе (продлеваемом ежегодно), можно подать заявление о гражданстве согласно Закону о гражданстве от 1952 года, или же заявление на постоянный вид на жительство.

По данным Управления регистрации народонаселения, озвученным на заседании комиссии, в 2025 году было подано 653 заявления о гражданстве – 601 было утверждено, 18 отклонены, 34 находятся на рассмотрении.

Представитель Управления регистрации народонаселения и миграции Ронен Йерушалми в ходе заседания комиссии признал, что речь идет об очень "чувствительной" проблеме. "Мы рассмотрели обращение комиссии и пришли к выводу, что опубликованная нами формулировка была неудачной, поэтому мы обновили ее и разослали во все отделения МВД соответствующие разъяснения", – отметил он.

Генеральный директор Управления регистрации народонаселения и миграции Боаз Йосеф в своем ответе комиссии, выдержки из которого были зачитаны на заседании, указал, что изменения в обновленной процедуре касаются вопросов получения согласия родителей и продолжительности пребывания несовершеннолетнего и его родителей в Израиле, но саму политику ведомства не меняют. Он пообещал, что текст инструкции будет уточнен и разъяснен, чтобы в нем было прямо указано, что процедура распространяется на всех несовершеннолетних, подходящих под соответствующие положения, а не только на "исключительные случаи".

Депутат Евгений Сова ("Наш дом Израиль") подчеркнул необходимость урегулирования статуса представителей так называемого "четвертого поколения" и помочь им интегрироваться в израильское общество через службу в армии. "Я предложил изменить закон так, чтобы правнуки евреев, получившие статус временных жителей, тоже проходили обязательную службу в ЦАХАЛе, как и обладатели израильского гражданства или постоянного вида на жительство, – подчеркнул Сова. – Служба в армии это не только обязанность, это право принадлежности стране. Важно учитывать и возраст приезда: прибывшие в детстве выросли здесь, они говорят на иврите, чувствуют себя целиком и полностью израильтянами и хотят внести свой вклад". Сова также предложил расширить возрастной диапазон подлежащих призыву репатриантов.

Председатель комиссии Гилад Карив заявил, что комиссия продолжит следить за данным вопросом. "Важно тщательно изучить процедуры и политику относительно предоставления гражданства Израиля правнукам евреев, – отметил он. – Я прошу Управление регистрации народонаселения убедиться, что все региональные отделения понимают, что изменений в процедуре не произошло".