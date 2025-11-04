МВД вынужденно изменило инструкцию, усложняющую получение гражданства "четвертым поколением"

Министерство внутренних дел вновь изменило инструкцию о предоставлении гражданства несовершеннолетним правнукам евреев и детям супругов и супруг репатриантов от предыдущих отношений.

В девятой версии инструкции, опубликованной 2 ноября, исчезла наиболее спорная и опасная для семей репатриантов формулировка "только в исключительном случае", когда дети–"четверки" и дети супругов израильтян смогут получить израильское гражданство. Напомним, эта формулировка, объясняемая заведомо неверной трактовкой Закона о гражданстве, появилась в предыдущей версии инструкции, опубликованной в августе.

Как отмечает адвокат Алекс Зернопольский, за два месяца существования инструкции в прошлой редакции ограничительные меры уже были применены в отношении нескольких семей, и дети не получили статус – со ссылкой на новый порядок.

Адвокат Анастасия Саар, которая вовремя обратила внимание на изменение инструкций и добивалась восстановления законности, в беседе с Newsru.co.il сообщила, что в некоторых отделениях МВД, в частности, в Эйлате, даже отказываются принимать запросы от родителей несовершеннолетних на предоставление гражданства, аргументируя новой инструкцией и "собственной, еще более жесткой, трактовкой закона о гражданстве".

11 ноября в Кнессете состоится заседание комиссии по алие, абсорбции и диаспоре, на котором будут обсуждать незаконные изменения, которые МВД внесло в инструкцию о предоставлении гражданства живущим в Израиле на визе постоянного жителя несовершеннолетним.

По всей видимости, обращение в комиссию по алие и интеграции, а также депутатские запросы, направленные, в частности, депутатом Кнессета Владимиром Белиаком ("Еш Атид"), не остались без внимания МВД. Министерство внутренних дел направило депутату официальный ответ, что ведомство не меняет порядок предоставления гражданства несовершеннолетним, и во избежание любых сомнений, МВД уточнило формулировки инструкции снова.

Однако говорить о том, что инструкцию вернули к предыдущим формулировкам, все же нельзя: в министерстве внутренних дел изменили лишь некоторые моменты. Прежде всего, была удалена формулировка, оговаривающая предоставление гражданства детям, живущим в Израиле в статусе постоянного жителя, лишь в "исключительных случаях". Требование предоставить при запросе на получение гражданства письмо, объясняющее наличие у ребенка "особых обстоятельств", на основании которых его случай можно считать исключительным, также исчезло – почти для всех.

Что значит "почти"? В новом, уже девятом варианте инструкции, категории детей, которые могут получить гражданство Израиля на основании Закона о гражданстве, перечислены в пункте "Б-3" ("ב.3"), объясняющем, на кого распространяется данная инструкция. Первым подпунктом ("алеф") названы несовершеннолетние, прибывшие в Израиль как правнуки евреев. Они могут получить гражданство на основании инструкции 5.2.002, если соответствуют ее критериям и критериям регулярно переправляемой инструкции 4.5.0001, которую мы в этом материале и обсуждаем.

Второй подпункт ("бет") – это несовершеннолетние, которые прибыли в Израиль как сопровождающие человека, имеющего право на возвращение (репатриирующегося по ЗоВ). Как правило, это дети супругов или супруг евреев от предыдущих отношений. Они могут получить гражданство на основании инструкции 5.2.0024, если соответствуют ее критериям – и критериям инструкции 4.5.0001.

И в девятой версии инструкции 4.5.0001 появился третий подпункт, "гимель" – это загадочная категория, описание которой звучит так: "Исключительные и ограниченные случаи, в рамках широких дискреционных полномочий, предоставленных министру внутренних дел, как указано в пункте 1.2.А ("1.2.алеф")".

Напомним, пункт 1.2.А был изменен в восьмой версии инструкции, от 19 августа. Если ранее в инструкции было указано, что "министр внутренних дел вправе предоставить гражданство несовершеннолетнему ребенку, жителю Израиля, по просьбе его родителей", то в восьмой версии инструкции появилась поправка, что гражданство может быть предоставлено "только в исключительных случаях", и данное решение оставлено на "широкое усмотрение" министра. В инструкции подчеркивалось, что отныне недостаточно соответствия несовершеннолетнего и его родителей всем критериям для получения гражданства Израиля.

Отметим, что в девятой версии исчезла приписка "только в исключительных случаях", однако осталась очень важная фраза: "Следовательно, простого выполнения условий, установленных данной процедурой, недостаточно для того, чтобы заявитель получил гражданство", которой не было до августа 2025 года.

Адвокат Анастасия Саар подчеркнула, что усложняющее процедуру получения гражданства для несовершеннолетних правнуков евреев и несовершеннолетних, сопровождавших имеющего право на репатриацию упоминание "только в исключительных случаях" было в девятой версии инструкции удалено, как и требование предоставить при запросе письмо с описанием "особых обстоятельств", из-за которых ребенку нужно израильское гражданство. "Эти особые обстоятельства остались только в той третьей категории, – дети, которые не отвечают критериям никаких инструкций, но им на каком-то этапе по гуманитарным соображениям дали визу А-5 (постоянного жителя Израиля), и их родители при этом являются гражданами Израиля", – отметила Саар.

Девятая версия инструкции появилась уже после того, как в Кнессете назначили заседание комиссии по алие, абсорбции и диаспоре, где будут обсуждаться изменения. Председатель комиссии депутат Кнессета Гилад Карив уверил, что несмотря на попытки министерства внутренних дел "откатить" часть изменений, заседание комиссии все же состоится.

Семьям репатриантов, которым необходимо получить гражданство для детей – "четвертого поколения" и для детей от предыдущих отношений, крайне важно продолжать следить за изменениями инструкций МВД и правильно реализовывать свои права. А мы продолжим информировать вас о развитии этой бюрократической эпопеи.