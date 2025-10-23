Прощальный "подарок" от ШАС детям новых репатриантов, который прошел незамеченным

Об изменении Закона о Возвращении, которое перекроет путь в Израиль внукам евреев и аннулирует возможности получения гражданства "четвертым поколением", говорят давно, однако попытки провести соответствующий законопроект наталкиваются на эффективное сопротивление депутатов. Вот только усложнить положение семей репатриантов, как оказалось, можно не только законодательным путем, который сопровождается "излишним" вниманием прессы и общественности и потому может быть сорван.

Усложнить жизнь репатриантам можно гораздо проще: чуть-чуть подправив инструкции. Этого даже никто не заметит – просто всем сотрудникам того или иного ведомства будет разослана новая инструкция, а на государственном сайте, где государственные службы обязаны публиковать инструкции, пропадет *.pdf-файл предыдущей редакции и появится уже новый. Без анонсов, без публикаций в СМИ, без предупреждений и объяснений. Как часто вы скачиваете инструкции государственных служб и сверяете их с предыдущими вариациями? Практически никогда. Как часто от этих инструкций зависит благополучие нас самих и наших близких? Гораздо чаще, чем хотелось бы.

Адвокат и нотариус Анастасия Саар, в очередной раз скачав инструкцию Управления регистрации народонаселения и миграции, обнаружила, что в нее внесены изменения, существенно усложняющие существующие процедуры предоставления гражданства Израиля детям репатриантов, являющимся так называемым "четвертым поколением". Причем эти изменения основаны на неверном изложении статьи 9 (а)(1) Закона о Гражданстве. Если ранее в инструкции было указано, что "министр внутренних дел вправе предоставить гражданство несовершеннолетнему ребенку, жителю Израиля, по просьбе его родителей", то в новой инструкции появилась поправка, что гражданство может быть предоставлено "только в исключительных случаях", и данное решение оставлено на "широкое усмотрение" министра. В инструкции подчеркивается, что отныне недостаточно соответствия несовершеннолетнего и его родителей всем критериям для получения гражданства Израиля.

Для того, чтобы узнать об этих изменениях и их последствиях подробнее, мы попросили Анастасию Саар прокомментировать ситуацию. "Изменения касаются не только четвертого поколения, но и детей, приехавших в составе семьи репатриантов: например, мужчина-еврей женился на женщине-нееврейке, имеющей ребенка от предыдущих отношений, – пояснила адвокат. – По "четвертому поколению" и по детям, которые значатся как "сопровождающие супругов, репатриирующихся по ЗоВ", есть отдельные инструкции, и в самом конце обеих этих инструкций написано, что по окончании трех лет, если ребенок еще не достиг 18 лет, родители могут подать просьбу на предоставление ребенку гражданства в соответствии с инструкцией 4.5.0001. Именно эта инструкция была изменена".

"Вопрос предоставления гражданства несовершеннолетним урегулирован в законе – в данном случае, это Закон о Гражданстве, пункт 9 (а)(1) – продолжает Саар. – Это пункт "Гражданство по предоставлению". Там написано буквально несколько слов: "министр внутренних дел вправе предоставить израильское гражданство путем выдачи соответствующего удостоверения, которое вступает в силу с даты, указанной в нем". И дальше перечень случаев, включая подпункт – "несовершеннолетнему жителю Израиля на основании просьбы его родителей". Разумеется, для сотрудников МВД нужно было сделать инструкцию, каким образом выполнять это на практике".

По словам адвоката, до сих пор сотрудники МВД работали по сложившейся практике, которая практически не менялась последние два десятилетия. Они следовали следующим критериям: ребенок должен быть несовершеннолетним, он должен быть жителем Израиля ("тошав Исраэль"), и его родители должны подать просьбу о предоставлении ребенку гражданства. Положительное решение при соответствии критериев принималось почти автоматически.

Какие же это критерии? Это минимум три года жизни в Израиле со стаусом посточнного жителя (виза А5) и просьба от родителей. "Какое-то время назад МВД изменил внутреннюю инструкцию, оговорив, что и родители должны три года прожить в Израиле и предоставить доказательства того, что центр их жизни находится в Израиле, это прошло незамеченным, – рассказывает Анастасия Саар. – Это изменение отсекло детей, которые постоянно живут в Израиле, но их родители живут на две страны, в наши дни такое не редкость".

"Так или иначе, министр внутренних дел вправе предоставить гражданство, – отмечает Саар. – Естественно, в законах не указано "обязан", он именно "вправе", он имел право на отказ. Например, в случае, если несовершеннолетний привлекался за нарушение закона, как бывает с "трудными подростками" – министр был вправе подумать, стоит или не стоит предоставлять гражданство. Но что же произошло сейчас? Мы видим инструкцию, которая открывается введением: "Предоставление гражданства несовершеннолетнему в соответствии с параграфом 9(а)(1) осуществляется в рамках широких дискреционных полномочий, предоставленных министру внутренних дел, и допускается лишь в исключительных случаях. Поэтому одного лишь соблюдения условий, установленных настоящей процедурой, недостаточно для получения гражданства заявителем".

Новый вариант инструкции требует предоставления доказательств неких "особых обстоятельств, оправдывающих предоставление гражданства". В противном случае ребенок может остаться на всю жизнь в статусе "постоянного жителя" (виза А5), рискует не попасть в армию и по сути, останется "человеком второго сорта" – не по своей вине и не по своему выбору, и не по вине и не по выбору своих родителей, ведь они принимали решение о репатриации, исходя из существующих в законе положений о предоставлении гражданства Израиля. То есть, родители были уверены, что с гражданством для детей проблем не будет.

Более того: в инструкции не указано, что новые правила действуют только на новые просьбы, поэтому высока вероятность, что сотрудники МВД будут рассматривать все соответствующие прошения на основании "особых обстоятельств" и "исключительных случаев". И получение гражданства до совершеннолетия "четвертым поколением" или детьми от предыдущих отношений супругов израильтян вместо автоматического станет исчезающе редким.

Парадокс в том, что нововведения не соответствуют тому самому Закону о Гражданстве, на который ссылаются. Но отменить их через БАГАЦ, не пройдя предварительно весь процесс привлечения внимания к проблеме – невозможно, верховный суд отклонит апелляцию, поскольку не были исчерпаны другие способы отмены. Анастасия Саар и ее коллеги подали просьбу об обсуждении новых инструкций парламентской комиссией по алие, интеграции и диаспоре, заседание еще не назначено, и ожидать быстрой работы государственной машины по исправлению ее собственной ошибки – или намеренного вреда? – не приходится.

Изменения в инструкцию были внесены, судя по указанной на ней дате, 19 августа 2025 года. Почему именно тогда? Напомним, в конце июля партия ШАС вышла из правительства из-за споров о законе об освобождении ультраортодоксов от призыва. Министерство внутренних дел возглавлял представитель ШАС Моше Арбель, и он оставил свой пост.

Судя по всему, партия ШАС покинула правительство, подобно бригаде ремонтных рабочих, которые подкладывают в стену квартиры несговорчивого клиента куриное яйцо и перед уходом пробивают его тонким гвоздиком. Через несколько недель в квартире воцарится невыносимый запах, а найти его источник будет невозможно. "Маленькая месть" детям репатриантов – то самое яйцо, подброшенное партией ШАС в инструкции министерства внутренних дел.

В ближайшие несколько месяцев, а то и год, это абсолютно беззаконное изменение инструкций едва ли будет отменено просто потому, что министерство внутренних дел, по сути, находится в системе безвластия: после ухода Моше Арбеля пост главы МВД с "пакетом" других министерских постов перешел Яриву Левину от "Ликуда". Левин, помимо свалившегося на него очень непростого министерства внутренних дел, является еще и вице-премьером, министром юстиции, министром труда и министром по делам религий. Сложно поверить, что у него будет время, возможности и желание вникать в проблемы правнуков евреев. А потом на горизонте возникнут выборы, и ситуация затянется еще больше.

К тому времени, когда удастся подать апелляцию на изменение инструкций в БАГАЦ, пострадает значительное количество семей, чиновники МВД привыкнут к системе "отказ по умолчанию", и перевести систему на законные рельсы будет гораздо сложнее. Некоторые дети из смешанных семей и "четвертое поколение" достигнут совершеннолетия, а взрослому получить гражданство Израиля значительно сложнее.

И сложно отделаться от подозрения: изменение инструкций о предоставлении гражданства Израиля детям репатриантов – это лишь одно "яйцо", подброшенное ШАС перед уходом. Единственное ли?