"Тревожные кнопки" и отсутствие помощи: подробности о полицейском расследовании

Владелец нескольких компаний медицинских услуг, обещавших пожилым людям "русскоязычного" сектора обслуживание врачей на дому и услуги "тревожной кнопки" арестован по подозрению в мошенничестве, обмане пожилых клиентов на миллионы шекелей и угрозу жизни пациентов. Адвокат арестованного опровергает большую часть подозрений и утверждает, что против его клиента могут выдвинуть максимум "обвинения в неправильном ведении бухгалтерской документации".

Подробности об этом расследовании рассказывает экономическое издание The Marker. Мировой суд Акко продлил срок содержания под стражей ключевого подозреваемого – Жени Гройсберга – на несколько дней. Пятеро его родственников, которые были арестованы вместе с ним, освобождены на ограничительных условиях.

По подозрениям полиции, Женя Гройсберг, владелец нескольких компаний экстренных медицинских услуг, предоставлял своим клиентам, в большинстве случаев, пожилым людям, о предоставлении медицинских услуг в случае необходимости получения клиентами неотложной медицинской помощи. За абонентскую плату, которую компании исправно снимали, им обещали посещение врача на дом, отправку машины скорой помощи и другие услуги.

На заседании суда по вопросу продления ареста представитель полиции сообщил, что в компании в реальности нет врачей, нет лекарств, нет сотрудников и нет никаких других признаков того, что речь идет о медицинском центре. Бывшие сотрудники компании, давшие показания, сообщили, что их вынуждали совершать "ужасные действия в отношении пожилых пациентов".

Полиция располагает тремя десятками жалоб пострадавших. Когда адвокат подозреваемого поинтересовался, почему полиции потребовался целый год, чтобы арестовать его клиента, представитель полиции ответил, что пострадавшие – это очень пожилые люди, не владеющие ивритом, которые затрудняются подавать жалобы.

Полиция начала следствие после выхода в свет журналистского расследования 12 канала ИТВ по поводу действий компании "Амбулант". По словам представителей полиции, против компании подано около 200 исков в суд по гражданским искам, существует также коллективный иск, рассматриваемый судом Центрального округа. Суд постановил, что компания взимает завышенную плату с клиентов.

Представитель полиции сообщил, что несколько компаний, включая компанию "Амбулант", зарегистрированы на отца Жени Гройсберга, однако полиция считает его подставным лицом. Адвокат подозреваемого признал "инцидент" с завышением взимаемой платы вследствие компьютерной ошибки, компания утверждает, что после обнаружения ошибки неправомерно снятые с клиентов деньги были им возвращены.

Компания "Амбулант" утверждает, что в течение 17 лет она предоставляет профессиональные медицинские услуги тысячам пациентов, и в настоящее время компания сотрудничает с министерством здравоохранения с целью продолжения своей деятельности на благо клиентов. В компании убеждены, что по завершении расследования подозрения будут сняты.