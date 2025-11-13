x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 09:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 09:29
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Община

"Мошенничество в Израиле – как защитить себя и помочь другим". Бесплатный вебинар

Мошенничество
Кибербезопасность
Социальные проблемы
время публикации: 13 ноября 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 08:52
"Мошенничество в Израиле – как защитить себя и помочь другим". Бесплатный вебинар
"Социальная и информационная помощь"

В воскресенье 16 ноября в 19:00 состоится открытый вебинар в формате ZOOM-конференции, посвященный проблеме телефонного и сетевого мошенничества. Вебинар проводится по инициативе сообщества "Социальная и информационная помощь", вести его будут создательница этого сообщества общественная активистка Татьяна Берлин и председатель Всеизраильской федерации репатриантов Александр Кагальский. На ваши вопросы ответят представитель полиции Израиля Михаил Зингерман, адвокат Алекс Зернопольский и эксперт в области страхования Ярик Морган.

Участие в вебинаре бесплатное: для получения ссылки-приглашения необходимо зарегистрироваться по ссылке. По этой же ссылке можно заранее задать вопрос любому из спикеров, заполнив соответствующую графу в форме.

На вебинаре с участием специалистов разберут, как распознать обман, что делать, если деньги уже сняли, и кто реально может помочь. Будут затронуты немаловажные вопросы, как себя вести при подозрительных звонках, как общаться с банком и полицией, и какие шаги предпринять, чтобы защитить себя и свои средства.

Вебинар предназначен для всех желающих, в том числе для тех, кто уже пострадал от действий телефонных мошенников, для тех, чьи пожилые родители могут стать жертвами обмана, для тех, кто работает с пожилыми русскоговорящими людьми – одной из основных "целей" мошенников.

Публикуется в рамках информационного партнерства

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 28 октября 2025

Число случаев "русского мошенничества" выросло более чем на 500% с 2020 года
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 октября 2025

Интерфейс Bit изменен, чтобы сократить число обманов с "запросами на перевод"
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 30 сентября 2025

"Обязательная киберзащита": очередное мошенничество под видом заботы государства о гражданах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 сентября 2025

Предъявлены обвинения руководительнице "русской" группы мошенников, похитившей более 3 млн шекелей