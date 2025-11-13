"Мошенничество в Израиле – как защитить себя и помочь другим". Бесплатный вебинар

В воскресенье 16 ноября в 19:00 состоится открытый вебинар в формате ZOOM-конференции, посвященный проблеме телефонного и сетевого мошенничества. Вебинар проводится по инициативе сообщества "Социальная и информационная помощь", вести его будут создательница этого сообщества общественная активистка Татьяна Берлин и председатель Всеизраильской федерации репатриантов Александр Кагальский. На ваши вопросы ответят представитель полиции Израиля Михаил Зингерман, адвокат Алекс Зернопольский и эксперт в области страхования Ярик Морган.

Участие в вебинаре бесплатное: для получения ссылки-приглашения необходимо зарегистрироваться по ссылке. По этой же ссылке можно заранее задать вопрос любому из спикеров, заполнив соответствующую графу в форме.

На вебинаре с участием специалистов разберут, как распознать обман, что делать, если деньги уже сняли, и кто реально может помочь. Будут затронуты немаловажные вопросы, как себя вести при подозрительных звонках, как общаться с банком и полицией, и какие шаги предпринять, чтобы защитить себя и свои средства.

Вебинар предназначен для всех желающих, в том числе для тех, кто уже пострадал от действий телефонных мошенников, для тех, чьи пожилые родители могут стать жертвами обмана, для тех, кто работает с пожилыми русскоговорящими людьми – одной из основных "целей" мошенников.

Публикуется в рамках информационного партнерства