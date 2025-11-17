Комиссия по алие обсудила снижение поощрения репатриации из стран СНГ и другие вопросы

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре отметила (с опозданием на несколько недель) День Алии, проведя специальное заседание. В соответствии с озвученными на заседании данными, с начала войны в Израиль прибыли 53680 новых репатриантов, наиболее значительной была репатриация из России.

Министр алии и интеграции Офир Софер, выступая на заседании комиссии, подчеркнул, что многие евреи решили репатриироваться в Израиль не просто несмотря на войну – а даже в связи с войной, чтобы помочь еврейскому государству в тяжелый час. Он добавил, что в военных действиях участвовали тысячи солдат-одиночек – репатриантов, бойцы как срочной службы, так и резервисты.

По данным Управления кадров ЦАХАЛа, в армии сегодня служат 3614 солдат-одиночек из числа репатриантов, это 52% от общего числа солдат-одиночек в армии. 30% военнослужащих, не имеющих в Израиле семьи, прибыли из США, 18% – из России, 12% – из Франции и 7% из Украины.

В войне "Железные мечи" участвовали 6850 резервистов-одиночек: сам этот статус возник благодаря настойчивости парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре – тогда еще во главе комиссии находился Одед Форер (НДИ). После десятков обсуждений в комиссии ЦАХАЛ урегулировал статус одиноких резервистов-репатриантов, предоставим им помощь и льготы.

В ходе войны погибли около 100 солдат – новых репатриантов, многие были ранены.

Председатель комиссии депутат Гилад Карив отметил, что все еще существуют проблематичные вопросы, требующие вмешательства министерства алии и интеграции. Прежде всего, по его словам, министерство снизило поощрение алии из стран СНГ и одновременно с этим повысило уровень стимулирования алии из западных стран. Снижение алии из Эфиопии Карив назвал "позором Государства Израиль". Депутат добавил, что необходимо активнее работать над возвращением израильтян, покинувших страну.