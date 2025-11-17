x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 15:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 15:44
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Община

Комиссия по алие обсудила снижение поощрения репатриации из стран СНГ и другие вопросы

Репатриация
Кнессет
время публикации: 17 ноября 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 15:37
Комиссия по алие обсудила снижение поощрения репатриации из стран СНГ и другие вопросы
Пресс-служба кнессета

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре отметила (с опозданием на несколько недель) День Алии, проведя специальное заседание. В соответствии с озвученными на заседании данными, с начала войны в Израиль прибыли 53680 новых репатриантов, наиболее значительной была репатриация из России.

Министр алии и интеграции Офир Софер, выступая на заседании комиссии, подчеркнул, что многие евреи решили репатриироваться в Израиль не просто несмотря на войну – а даже в связи с войной, чтобы помочь еврейскому государству в тяжелый час. Он добавил, что в военных действиях участвовали тысячи солдат-одиночек – репатриантов, бойцы как срочной службы, так и резервисты.

По данным Управления кадров ЦАХАЛа, в армии сегодня служат 3614 солдат-одиночек из числа репатриантов, это 52% от общего числа солдат-одиночек в армии. 30% военнослужащих, не имеющих в Израиле семьи, прибыли из США, 18% – из России, 12% – из Франции и 7% из Украины.

В войне "Железные мечи" участвовали 6850 резервистов-одиночек: сам этот статус возник благодаря настойчивости парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре – тогда еще во главе комиссии находился Одед Форер (НДИ). После десятков обсуждений в комиссии ЦАХАЛ урегулировал статус одиноких резервистов-репатриантов, предоставим им помощь и льготы.

В ходе войны погибли около 100 солдат – новых репатриантов, многие были ранены.

Председатель комиссии депутат Гилад Карив отметил, что все еще существуют проблематичные вопросы, требующие вмешательства министерства алии и интеграции. Прежде всего, по его словам, министерство снизило поощрение алии из стран СНГ и одновременно с этим повысило уровень стимулирования алии из западных стран. Снижение алии из Эфиопии Карив назвал "позором Государства Израиль". Депутат добавил, что необходимо активнее работать над возвращением израильтян, покинувших страну.

Община
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 11 ноября 2025

В Кнессете обсудили изменение инструкции о гражданстве "четвертому поколению"
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 04 ноября 2025

МВД вынужденно изменило инструкцию, усложняющую получение гражданства "четвертым поколением"
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 28 октября 2025

Число случаев "русского мошенничества" выросло более чем на 500% с 2020 года
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 06 августа 2025

Психологическая помощь для одиноких резервистов есть, но за ней мало обращаются