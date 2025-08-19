Предложена помощь в получении гражданства Израиля людям с еврейскими корнями, помогавшим ФБК

Израильский адвокат Эли Гервиц, президент русскоязычной адвокатской коллегии, объявил о готовности бесплатно помогать в получении израильского гражданства людям с еврейскими корнями, которые оказались под риском уголовного преследования в России из-за финансовой поддержки "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.

В своем обращении Гервиц отметил, что российские власти расширили "целевую аудиторию" репрессий. По данным "Медиазоны", за последние три года в России возбуждено не менее 76 уголовных дел против людей, которые делали пожертвования ФБК после его признания "экстремистской организацией". Только за семь месяцев 2025 года в суды поступило 34 таких дела.

Адвокатская коллегия "Эли Гервиц" с начала полномасштабной войны России против Украины оказывает бесплатную помощь в репатриации потенциальным репатриантам, получившими в РФ статус "иноагента". Теперь Гервиц заявляет, что готов расширить эту программу на новую категорию граждан, находящихся под угрозой преследования.

"Для них оставаться в России запредельно рискованно", – отмечает адвокат, подчеркивая, что помочь можно только тем, у кого есть еврейские корни, дающие право на репатриацию в Израиль по Закону о возвращении.

По информации "Медиазоны", уголовные дела о донатах ФБК заведены в 38 регионах России – от Калининградской до Магаданской области. Наказания варьируются от крупных штрафов до реальных сроков лишения свободы – десять человек уже получили тюремные сроки.