Лишь 10% подростков-репатриантов участвуют в молодежных движениях

На заседании парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре обсудили вопрос молодежных движений и вовлеченность подростков-репатриантов из стран бывшего СССР в работу молодежных движений.

На заседании были представлены данные о том, что в 2025 году различные молодежные движения посещали 7444 новых репатрианта, это на 29% больше, чем годом ранее. Тем не менее, задействованность подростков-репатриантов в молодежных и подростковых организациях остается низкой, что приводит к негативным последствиям для их социализации и интеграции в израильское общество. По оценке организации "Анашим мишелану" ("Наши люди"), лишь 10% детей-репатриантов посещают различные молодежные движения, но официальных данных об этом нет.

При этом молодежные организации получают целевые бюджеты на интеграцию репатриантов – так, в 2025 году различным организациям были выделены дополнительные бюджеты на сумму 1,288 миллиона шекелей в дополнение к 2,600 миллиону шекелей ранее предназначенных на интеграцию репатриантов бюджетам.

Представительница министерства алии и абсорбции Элишева Сабато сообщила, что ведомство поддерживает различные молодежные организации, субсидируя их деятельность и финансируя специальные ставки для инструкторов-координаторов, работающих именно с подростками-репатриантами.

Глава отдела социальной интеграции в молодежном движении "Бней Акива" Матан Небожный сообщил, что "Бней Акива" считают привлечение подростков-репатриантов крайне важным. Он рассказал о подготовке к приему представителей общины "Бней Менаше", которые репатриируются в Израиль в ближайшем будущем, а также добавил, что движению необходимы дополнительные ставки и ресурсы на работу с репатриантами.

Представитель молодежного движения "Цофим" Офир Эдроки выразил надежду на то, что родители подростков-репатриантов осознают важность участия их детей в израильских молодежных организациях. "Мы считаем, что ключ к интеграции детей и подростков в молодежные движения – это работа с их родителями, – отметил он. – Иногда существуют проблемы языка и понимания между разными поколениями репатриантов в Израиле, и мы прилагаем большие усилия для информирования родителей из семей репатриантов". Он признал, что многие родители-репатрианты не понимают, что вообще такое молодежные организации, в то время как для израильтян участие в молодежных движениях – это естественная часть взросления.

Председатель комиссии Гилад Карив отметил, что тысячи подростков-репатриантов остаются вне системы поддержки, поскольку они не попадают в молодежные движения. Он попросил у представителей министерства образования и министерства алии и интеграции к следующему заседанию подготовить данные о количестве детей-репатриантов в системе образования и о том, какой процент этих детей участвует в молодежных движениях.