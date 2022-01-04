Верховный суд: израильские рекламодатели могут судиться с Facebook в Израиле

Судья Верховного суда Анат Барон отклонила апелляцию корпорации Meta на постановление Тель-Авивского окружного суда от 2020 года по искам, поданным израильскими рекламодателями, работающими с социальной сетью Facebook.

Meta пыталась заблокировать иски, поданные против него маркетологами Ротемом Галем и Семеном Вальдбергом, настаивая на том, что они находятся вне юрисдикции израильского суда, поскольку не являются простыми пользователями соцсети, и должны рассматриваться судом штата Калифорния.

Окружной суд, а теперь и Верховный суд отклонили позицию Meta, согласно которой истцы не являются простыми пользователями социальной сети, право которых на судебные процессы в Израиле было установлено Верховным судом еще в 2018 году.

Судья Барон постановила, что даже если речь идет о коммерческом клиенте, разница в весовых категориях между Meta и простым рекламодателем слишком велика, поэтому условия договора, согласно которым все разногласия должны рассматриваться в Калифорнии, являются дискриминирующими.